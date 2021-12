Evento a Catelpetroso per celebrare i volontari delle Associazioni di Protezione Civile del Molise

Nell’Auditorium del Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso si è tenuto l’evento celebrativo per i volontari delle Associazioni di Protezione Civile del Molise voluto dalla Presidenza del Consiglio regionale per testimoniare gratitudine alle associazioni di volontariato molisane attraverso il conferimento di onorificenze ad alcuni operatori che si sono distinti per particolari attività.

“Il valore sociale che hanno le associazioni di volontariato è inestimabile, perché produce risultati tangibili attraverso azioni che vengono condotte sempre e solo in favore del prossimo. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, presente all’evento su invito del Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone –Finalità così elevate, vengono rese possibili dalla passione, dalla tenacia, dal coraggio e dalla volontà di uomini e donne che si preparano in modo sempre più professionale e che, così facendo, aggiungono al loro spirito civile e alla loro idea precisa e avvolgente di solidarietà e collaborazione, una capacità d’azione utile per fronteggiare le tante diverse situazioni di emergenza nelle quali si ritrovano impiegati a beneficio delle nostre comunità.”