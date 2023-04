Termoli/ 3 furti all’interno di un ristorante, rintracciato e arrestato 49enne

A conclusione di un’attività d’indagine, svolta sotto la costante direzione della Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB), i Carabinieri del Nucleo Operativo

e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno rintracciato e tratto in arresto

– in esecuzione di un’ordinanza di applicazione misura cautelare in carcere – un 49enne

residente in provincia di Campobasso, già titolare di numerosi precedenti penali e/o di

polizia, ritenuto responsabile di furto aggravato; reato previsto e punito dagli articoli

624 e 625 del Codice Penale.

L’attività investigativa aveva infatti consentito di accertare che l’uomo, tra novembre

2022 e gennaio di quest’anno, previa effrazione della porta d’accesso, si era introdotto

all’interno di un noto ristorante di Termoli (CB) portando a compimento ben 3 furti e

tentandone 1 ulteriore.

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria la refurtiva, del valore complessivo di euro

5.000 circa, veniva in parte recuperata dai militari e restituita al legittimo proprietario.

Il 49enne invece, una volta rintracciato presso la sua abitazione di residenza e previa

notifica del provvedimento emesso a suo carico, veniva tratto in arresto e tradotto

presso la Casa Circondariale di Larino (CB).