Terminus consulenza/ Sovvenzioni regionali per le Pmi e professionisti con attività sospesa oppure in difficoltà

In pubblicazione l’avviso pubblico per sovvenzioni della Regione Molise per le piccole e medie imprese e professionisti in difficoltà a seguito delle restrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Sono fiannziate le PMI ed i liberi professionisti equiparati alle piccole e medie imprese.

Beneficiari dell’avviso sono:

– le micro e piccole imprese così come definite dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 ed i liberi professionisti,che sono equiparati alle Piccole Imprese le cui attività siano state sospese ai sensi del DPCM 22 marzo 2020,come aggiornato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo2020;

– le imprese che, seppure non sospese ai sensi del DPCM hanno subito un calo del fatturato superiore al 30% nel periodo di riferimento.

L’erogazione del beneficio è subordinata alle condizioni di continuità dell’attività d’impresa .