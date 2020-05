Temoli/ riapre la biblioteca comunale “G. Perrotta, per il solo servizio di prestito e restituzione

Da lunedì 18 maggio riapre la biblioteca comunale “G. Perrotta” che si trova in Corso Fratelli Brigida. I locali sono stati interamente sanificati e la riapertura è subordinata a specifiche

prescrizioni dettate dall’emergenza Covid-19.



L’accesso sarà consentito solamente a coloro che saranno provvisti di mascherina e

guanti, prima di poter entrare bisognerà detergersi le mani con i prodotti che si

troveranno all’ingresso e si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di un metro e

mezzo. La biblioteca resterà per il momento aperta per il solo servizio di prestito e

restituzione. Non sono consentiti la permanenza, lo studio, la consultazione, la lettura e la

navigazione via internet all’interno dei locali. Infine, non è consentito l’accesso

diretto agli scaffali e alle varie sezioni della sede.



Per reperire i testi agli scaffali non accessibili bisognerà rivolgersi al personale, è

preferibile far precedere alla visita un contatto al numero telefonico 0875.714618

oppure inviare una mail a [email protected]



I libri che saranno riconsegnati saranno stoccati in quarantena presso un apposito

locale per 3 giorni e non saranno disponibili alla consultazione e al prestito per lo

stesso periodo di tempo.