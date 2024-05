CNU 2024/ Atletica leggera, rugby e plogging discipline completamente plastic free

Una manifestazione di grande livello nel segno della sostenibilità ambientale. I Campionati Nazionali Universitari in programma dal 18 al 26 maggio organizzati dall’Unimol e dal Cus Molise, avranno questa particolarità. Una nuova sfida per il comitato organizzatore che ha deciso di intraprendere questa strada per ridurre al minimo l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente. L’edizione 2024 dei Campionati Nazionali Universitari 2024 pone un’attenzione particolare alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, prevedendo l’adozione di specifiche misure e interventi necessari per mitigare l’impatto sull’ambiente di un evento sportivo di così grande portata.

Tra le iniziative previste, ci sono: workshop e sessioni informative sui principi di sostenibilità e sulle azioni che ciascuno può intraprendere per ridurre il proprio impatto ambientale nella vita quotidiana. A tal proposito sono state individuate tre discipline che saranno completamente plastic free: il rugby, l’atletica leggera e il plogging. Gli atleti impegnati nelle discipline, muniti di borracce, potranno rifornirsi nelle fontanelle e nei distributori predisposti. E’ questo il primo passo per un ambiente migliore. Questa è una delle azioni che renderanno i Campionati Nazionali Universitari 2024 in Molise un evento sostenibile e responsabile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un evento che vuole essere non solo una festa dello sport, ma anche un esempio di buone pratiche per il futuro del nostro pianeta.