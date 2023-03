Strada asfaltata a metà, Romagnuolo: “è grave. Il comune di Campobasso completi l’intervento”

“Che molte strade molisane siano abbandonate a se stesse è ormai storia nota. Ma intervenire su una arteria solo in parte diventa ridicolo”: queste le considerazioni della consigliera regionale, Aida Romagnuolo, che ha raccolto la segnalazione di alcuni cittadini di Campobasso.

La questione riguarda la contrada di Santa Lucia, a ridosso delle Coste di Oratino.



La strada che congiunge il capoluogo molisano alla stessa Oratino, è stata riasfaltata per metà.

“Ad alcuni cittadini – ha aggiunto Romagnuolo – sarebbe stato riferito che l’intervento non è stato completato perché nell’ultimo tratto di strada non vi sono residenti. Tuttavia, resta un collegamento praticato ed appare inconsueta tale scelta. Sollecito, pertanto – ha concluso la consigliera – il Comune di Campobasso ad asfaltare nella sua interezza l’arteria, garantendo sicurezza a chi abita nell’area o a chi la attraversa e non lasciando nell’incuria e nell’abbandono una parte del territorio di competenza”