Sport/ Calcio, Campobasso- Guglionesi 3-1

Il Campobasso 1919 si qualifica al prossimo turno di Coppa Italia Regionale , superando un ottimo Guglionesi. Il primo tempo, termina 0-0 , ma nel secondo tempo i rossoblu partono subito in attacco e al 51′ con Vanzan segnano l’1-0 ;proteste dei giocatori ospiti ma l’arbitro De Lucia di Isernia assegna il goal è 1-0 per i locali.

Al 59′, fallo in area di Martino: è rigore, lo batte Pignatta che fa 1-1.A l 71′ , Traorè con un bel tiro realizza il 2-1 per la propria squadra , al 76′ , ci pensa Franchi a segnare il 3-1 per i padroni di casa.

Finisce cosi, la partita con la vittoria del Campobasso 1919 che sabato giocherà in trasferta a Campomarino in campionato.

Arnaldo Angiolillo