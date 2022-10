Campobasso/ Dossier Statistico Immigrazione IDOS: oggi la presentazione all’UniMol

Riceviamo e pubblichiamo

Nella ormai lunga serie di iniziative che UniMol promuove da tempo sul tema complesso delle migrazioni e le ricadute operative nell’organizzazione delle collettività locali, si inscrive anche quest’anno la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione, giunto alla 32esima edizione, un sussidio fondamentale per gli studi di settore.

Il Centro studi e ricerche IDOS e l’Università degli studi del Molise rinnovano il rispettivo impegno e la proficua collaborazione nell’analisi e nell’attenta considerazione del fenomeno migratorio in Italia a partire dai dati statistici ufficiali. Le strutture e i soggetti coinvolti, ciascuno secondo la propria specifica prospettiva – dal mondo scientifico e accademico a quello dell’associazionismo e del volontariato – forniscono un importante contributo ad una articolata e interdisciplinare comprensione dei processi di inserimento, integrazione e partecipazione degli stranieri alla realtà regionale e locale, in un’ottica non soltanto nazionale, ma europea e internazionale.

L’incontro, organizzato dal Dipartimento Giuridico e dal Dipartimento di Economia (Corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze Politiche) vedrà tra i suoi relatori le docenti dell’Università degli Studi del Molise, Hilde Caroli Casavola, Maria Ausilia Simonelli (che insieme al Dott. Ivo Oriente hanno redatto, per il Dossier, la scheda relativa al Molise) e Cecilia Tomassini, oltre che il Consigliere aggiunto del Comune di Campobasso Louzi El Khatir e per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, i referenti Maria Antenucci e Ivo Oriente.

Il Direttore del Dipartimento Giuridico, Prof. Ruggiero Dipace, e il Vicedirettore del Dipartimento di Economia, Prof. Giovanni Cerchia, apriranno l’evento con gli indirizzi augurali e di benvenuto. Appuntamento dunque, giovedì 27 ottobre, alle ore 10:30 nell’Aula “Tullio Ascarelli” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, viale Manzoni, Campobasso.