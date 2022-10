Coronavirus, giornata nera: un nuovo decesso al Cardarelli

La notizia triste e dolorosa: si registra un nuovo decesso da Covid al Cardarelli di Campobasso. Non ce l’ha fatta un uomo di 82 anni di Termoli che si trovava in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 684.

Sono due i nuovi ricoveri, uno dei quali in Terapia Intensiva: pazienti di Isernia e Campobasso (Terapia Intensiva) Due i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali sono 7, dei quali 6 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 96 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 597 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 16%.

I guariti di giornata sono 89.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 18, Termoli 14.