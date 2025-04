Serie C, Girone B/ Campobasso- V. Entella 0-2

Campobasso/ Neri, Benassai, Calabrese, Mondonico, Martina, Pierno, Pellitteri, Cerretelli, Di Nardo, Chiarello, Bifulco. All Prosperi.

V Entella/Del Frate, Tiritello, Karic, Casarotto, Corbari, Marconi, Parodi, Di Mario, Di Noia,Bariti, Guiu. All Gallo.

Arbitro : Restaldo di Ivrea.

Marcatori: al 17 Di Noia, al 27 Corbari.

Spettatori 3643

Giornata freddissima.

Prima della partita e’ stata scoperta una targa in memoria del Presidente Molinari da parte del comune di Campobasso. La partita, comincia con i rossoblu in attacco ma al 17 minuto, azione degli ospiti e Di Noia fa partire un tiro da fuori area che batte Neri e’ 1-0 per i liguri. Al 27, ancora Entella in attacco e Corbari realizza il 2-0 per la propria squadra. Al 33, Di Nardo segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 42 ,tiro di Bifulco fuori. Finisce cosi, il primo tempo con gli ospiti in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 46 esce Martina ed entra Remy nei locali. Al 60, tiro di Cerretelli fuori, al 75, tiro di Bifulco ma la sfera finisce alta. Al 88, ci prova Pierno ma il portiere ospite blocca la palla. Finisce cosi, la partita con l’entella ormai in serie B salvo sorprese e i rossoblu ai quali manca poco per brindare alla salvezza.

Arnaldo Angiolillo