Il ricordo della Diocesi di don Saverio di Tommaso

L’Arcivescovo Mons. Biagio Colaianni, gli Arcivescovi Emeriti, gli officiali di curia, i presbiteri, i

diaconi, i religiosi e le religiose, i dipendenti, i volontari e l’intera comunità diocesana, annunciano

con profonda speranza nella Risurrezione la nascita al cielo di Can. Saverio Di Tommaso,

cancelliere arcivescovile e parroco di S. Martino Vescovo in Campodipietra, che, dopo una vita di

fede, servizio e dedizione alla Chiesa, è tornato alla casa del Padre.

Ricordiamo con affetto e gratitudine la sua spiritualità, il suo instancabile impegno pastorale, e il

lavoro svolto con passione e dedizione in numerose realtà ecclesiali. La sua figura sarà sempre viva

nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuto e che hanno ricevuto dalla sua generosità e dal

suo esempio di vita cristiana.

Don Saverio nacque a Campolieto il 24 ottobre 1938, da Alberto e Pierina Petrucci. Entrato nel

Seminario Vescovile di Campobasso, completò gli studi teologici e filosofici presso il Seminario

Regionale di Benevento. Il 3 settembre 1966 ricevette l’ordinazione sacerdotale da Mons. Alberto

Carinci. Da allora, dedicò la sua vita al servizio della Chiesa, inizialmente come parroco di S. Maria

di Loreto nella frazione S. Stefano in Campobasso e successivamente ricoprendo ruoli significativi,

tra cui quello di insegnante di Religione Cattolica, di Cappellano delle Carceri di Campobasso, e di

Assistente di diverse realtà associative.

Nel corso degli anni, Don Saverio ha servito la Diocesi in numerosi incarichi, tra cui Canonico

Mansionario del Capitolo Cattedrale (dal 1973), Cancelliere Arcivescovile (dal 1997), Direttore

della Caritas Diocesana e delegato regionale della Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise. Nel

2009 fu nominato amministratore parrocchiale e poi parroco di S. Martino Vescovo in

Campodipietra, dove ha servito con amore e dedizione la sua comunità.

Nel 2024, Mons. Biagio Colaianni ha confermato il suo incarico di Cancelliere Arcivescovile, di

membro del Consiglio Presbiterale e di parroco di S. Martino Vescovo in Campodipietra.

Il 6 aprile 2025, Don Saverio è tornato alla casa del Padre, affidandoci a tutti la preghiera affinché

possa vivere la piena Risurrezione nella gloria di Dio.

Ci uniamo nella preghiera e nel ricordo, e ci stringiamo attorno al nipote Alberto e a tutti i familiari.

Il feretro di Don Saverio è attualmente all’obitorio e domani, 7 aprile 2025, alle ore 11.00 sarà

esposto nella Chiesa di Campodipietra. I funerali saranno celebrati alle ore 16.00.

Affidiamo Don Saverio alla preghiera di tutta la comunità diocesana, perché possa vivere nella

gioia della Santa Pasqua di Risurrezione.

Arcidiocesi di Campobasso – Bojano

Ufficio per le Comunicazioni Sociali