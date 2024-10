Serie C, Girone B/ Campobasso-Sestri Levante finisce 0-0

Campobasso

Forte F, Benassai, Pierno, Morelli, Calabrese, Bosisio, Pellitteri, Baldassin, Di Nardo, D’Angelo, Di Stefano.

All Braglia.

Sestri Levante

Anacoura, Furno, Valentini, Conti, Parravicini, Clemenza, Nunziatini, Podda, Montebugnoli, Pittino, Rosetti.

All Scotto.

Arbitro. Tropiano di Bari.

Spettatori circa 4500 di cui una ventina venuti dalla Liguria. giornata di sole.

Ammonito al 60 Braglia per proteste.

Al 5, azione dei locali tiro di Di Nardo ma la palla finisce fuori. Al 10, rossoblu ancora in attacco ma Di Sefano calcia fuori. Al 20, esce Nunziatini per gli ospiti infortunato ed entra Bordin. Al 25, fallo di Benassai su Pittino l’arbitro lo ammonisce il giocatore si fa male e deve uscire al suo posto entra Mondonico. La partita e’ difficile , i liguri si difendono con ordine. Al 35, azione degli ospiti ma il portiere di casa blocca la palla. Al 41, azione dei locali ma la difesa del Sestri Levante respinge. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, azione di Pierno , lancio a D’Angelo che tira fuori a porta vuota. Al 60, i locali protestano per un fallo di mano di Furno e Braglia viene ammonito. Al 75, escono D’Angelo e Bosisio ed entrano Haveri e Lombari. Ultimo brivido al 88 , Lombari fa un cross ma il portiere ospite e’ bravo a deviare in angolo. Finisce cosi, la partita con un pareggio del resto non si puo’ sempre vincere , adesso bisogna pensare a mercoledi sera contro l’Ascoli una partita difficile che i locali vogliono vincere per superare la crisi in cui si dibattono.

Arnaldo Angiolillo