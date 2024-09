Serie C, Girone B/Campobasso-Pesaro 3-2, vittoria sofferta ma meritata per i rossoblù

Campobasso

Forte F, Celesia, Mancini, Benassai, Haveri, Morelli, Forte R, Pellitteri, Di Nardo, D’ Angelo, Di Stefano.

Vis Pesaro

Vukovic, Bove, Zoia, Pucciarelli, Di Paola, Molina, Ceccacci, Paganini, Tavernaro, Bento, Okoro.

All Stellone.

Arbitro; Dorillo di Torino.

Marcatori,: al 26 Di Nardo rig, al 33 Di Nardo, al 40 Bove, al 44 Di Stefano, al 88 Bento.

Spettatori circa 4000 di cui circa 100 venuti da Pesaro. Serata mite.

Vittoria sofferta ma meritata per i rossoblù che battono la V. Pesaro. Al 1 tiro di Forte R ma la palla termina fuori. Al 15 esce Mancini ed entra Bosisio per i locali, al 26, Di Nardo viene atterrato in area dal portiere ospite è rigore nettissimo, lo batte Di Nardo che segna 1-0 esplode lo stadio si sblocca finalmente l’attaccante rossoblù. Al 33, Di Nardo in contropiede realizza il 2-0 per la propria squadra. Sembra tutto fatto e invece al 40, Bove segna il 2-1.

Al 44, Di Nardo, in campo il migliore dei suoi, lancia Di Stefano che realizza il 3-1.Finisce cosi il primo tempo con il risultato di 3-1 per i locali. Nel secondo tempo, al 55, tiro di Di Stefano ma il portiere blocca la sfera.

Al 73, ci prova Di Stefano ma Vukotic blocca la palla. La partita sembra avviata alla conclusione ma al 88 Bento segna il 3-2 partita riaperta gli ultimi minuti di recupero sono un calvario per i rossoblù e il portiere di casa compie due ottimi interventi.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei locali che sono attesi da due trasferte consecutive ma l’importante è aver intascato i tre punti che permettono di lavorare tranquilli e di guardare al futuro con ottimismo.

Arnaldo Angiolillo