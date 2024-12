Serie C, Girone B: Campobasso -Milan Futuro 1-1

Campobasso: Guadagno, Benassai, Mondonico, Mancini, Morelli, Pierno, Pellitteri, Baldassin, Di Nardo, d’angelo, Di Stefano. All Braglia.

Milan Futuro: Raveyre, Jimenez, Zunic, Coubis, Minotti, Bartesaghi, Stalmach, Sandri, Sia, Traore, Turco. All Bonera

Arbitro: Ursini di Pescara.

Marcatori: al 6 Di Nardo , al 30 Stalmach.

Spettatori 4117 forniti dalla societa’ .

Serata freddissima, espulso al 35 Bonera per proteste.

Al 5 , azione degli ospiti ma Mancini commette fallo su Sia e viene ammonito. Al 6, azione dei locali e Di Nardo segna 1-0 , esplode lo stadio. Al 10 tiro di Sandri e Guadagno manda in angolo.

Al 20, ancora Sandri manda fuori.Al 30, azione del Milan Futuro e Stalmach tutto solo realizza 1-1. Al 35, espulso Bonera per proteste.

Al 44, azione dei molisani e Di Nardo tutto solo manda fuori. Finisce cosi, il primo tempo sul risukltato di 1-1.

Nel secondo tempo, al 50 tiro di Di Nardo fuori., Al 60 tiro di jimenez fortissimo questo ragazzo ma la sfera finisce fuori. Al 70 escono Morelli e D’Angelo ed entrano Forte R e Prezioso per i locali. Al 80, tiro di Forte R ma il portiere devia in angolo. Al 84 , tiro di Jimenez ma Guadagno manda in angolo. Finisce cosi, la partita , molto bella ma i tifosi vanno via delusi dopo due sconfitte volevano vedere una vittoria anche perche’ adesso ci sono due partite molto difficili.

Arnaldo Angiolillo