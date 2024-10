Scomparsa di Nino Santoro, i messaggi di cordoglio

Addio a Nino Santoro, un uomo gentile e altruista che mancherà a tutto il Molise.

La malattia lo ha strappato troppo presto alla vita, ma il suo ricordo rimarrà indelebile. Con il suo impegno

alla guida della cooperativa “Lavoro Anch’Io” di Isernia ha regalato migliaia di sorrisi a tante persone con

disabilità. Per me è sempre stata un’emozione profonda vedere da vicino i lavorii dei ragazzi a cui Nino,

insieme ai suoi collaboratori, aveva trasmesso l’arte della creatività.

Sempre dalla parte dei più fragili e degli ultimi, Santoro è stato da esempio per tutti. Alla famiglia e ai suoi

amici le condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione provinciale. Buon vento.

Il Presidente della Provincia di Isernia

dott. Daniele Saia

Un dolore e una perdita enormi. La scomparsa di Nino Santoro, encomiabile riferimento del Terzo

Settore, presidente della Cooperativa Lai e di Federsolidarietà, ha gettato nello sconforto la

comunità di Isernia, il Molise intero, le organizzazioni, gli enti e tutte le persone che hanno avuto la

fortuna e l’onore di collaborare e di essere assistite da un uomo animato da valori puri.

Il CSV Molise esprime cordoglio per la scomparsa di un punto di riferimento del volontariato

molisano, che per tutta la vita si è speso per le persone fragili, lottando per la loro autonomia e

impegnandosi sempre in prima persona per favorire l’accesso di chi convive con una disabilità al

mondo del lavoro e ai servizi.

Il presidente Gian Franco Massaro, unitamente al direttivo del Centro di servizio per il volontariato

e allo staff, esprime cordoglio per la scomparsa di Nino Santoro e si stringe attorno alla famiglia in

un momento di tale sconforto.

L’esempio che Nino, amico e volontario che non si è mai risparmiato per donare al prossimo gioia

e possibilità, che ha sempre mantenuto il sorriso anche nei periodi difficili, resterà scolpito nella

mente di tutta la comunità e del tessuto Sociale che ha contribuito a far crescere.

«La sua grande eredità morale rappresenterà uno sprone per noi e per tutti gli operatori del non

profit a dare sempre di più in favore di chi soffre – le parole del presidente Massaro -. Da oggi lo

faremo anche in sua memoria e per ringraziarlo di quello che ci ha insegnato».

CSV Molise