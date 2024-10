Il 10eLotto premia il Molise. Nel concorso di giovedì 17 ottobre, come riporta Agipronews, ad Agnone, in provincia di Isernia, è centrato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall’inizio del 2024.