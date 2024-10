Ecomob 2024: Encomio per la Polizia locale di Termoli

“Per l’eccellente contributo umano e professionale della Polizia

Locale in occasione di Ecomob Expo City 2024”.

Così recita l’encomio che la EcoLife ha voluto consegnare ieri mattina alla Polizia Locale

di Termoli per il lavoro e il contributo forniti durante l’evento “EcoMob Expo City 2024” che

si è tenuto dal 27 al 29 settembre scorsi in città.

A ricevere l’attestato di merito attribuito alla Polizia Locale erano presenti il Sindaco Nicola

Balice, il vicesindaco Michele Barile, il Comandante Maggiore della Polizia Locale Pietro

Cappella, il vicecomandante Angelo Prozzo e gli agenti Gennaro Fusco e Antonietta

Maffia che durante l’evento hanno saputo dimostrare grande responsabilità mostrando una

straordinaria capacità di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con bambini e

genitori rendendo le lezioni di sicurezza stradale, di cui sono stati protagonisti, un

momento di grande apprendimento per tutti.

Secondo EcoLife, il Comandante Pietro Cappella e il corpo di polizia hanno reso un

servizio eccezionale alla comunità di Termoli contribuendo in modo significativo alla buona

riuscita dell’evento.