San Martino in Pensilis, per accedere ala fiera di fine mese ci vorrà il green pass

Garantire il rispetto della tradizione, ma anche la salute dei cittadini, e i dettami per la sicurezza, in particolar modo rigidi in questo periodo di pandemia. Ci saranno così norme di sicurezza certe per la tradizionale fiera, che si terrà il 30 e 31 agosto a San Martino in Pensilis; l’ordinanza sindacale le prevede, unitamente a quelle di regolazione del traffico e della sosta di mezzi e furgoni.

In particolare l’accesso alla fiera sarà consentito “esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde (Green Pass) COVID-19 (articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021).

I soggetti privi di certificazione saranno sanzionabili a norma di legge”.