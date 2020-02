Si aggrava il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia: c’è una seconda vittima italiana. Si tratta di una donna residente in Lombardia, a Casalpusterlengo, che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. La donna di 75 anni, come riporta Ansa, è morta in casa sua. Era stata nel pronto soccorso di Codogno nei giorni in cui è passato il 38enne cosiddetto “paziente 1”. Il test del Coronavirus è stato effettuato post mortem.