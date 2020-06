SAE 112 Progetto “Baby 1-12”, ripresa attività del Servizio di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid – 19 da lunedì 29 giugno riparte il servizio SAE 112 di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità, attrezzature, giochi e abiti destinati ai bambini da 1 giorno a 12 anni.

In ottemperanza alle disposizioni del protocollo di sicurezza COVID – 19 indicate dal Ministero della Salute, sia il servizio di raccolta che di consegna verranno effettuati solo ed esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 340.755 54 55.

Per una migliore e sicura organizzazione delle attività, al momento della prenotazione telefonica obbligatoria gli interessati concorderanno con i volontari SAE 112 la data e l’orario del servizio richiesto: ogni lunedì dalle 16:00 alle 18:00 sarà dedicato al ritiro delle donazioni, mentre la consegna agli interessati verrà effettuata ogni giovedì dalle 16:00 alle 18:00.

Per aiutare le famiglie con bimbi speciali, affetti da particolari patologie, le attrezzature specifiche non vengono ritirate direttamente dall’Associazione, ma viene garantito un servizio di connessione tra le persone che desiderano donare e le famiglie beneficiarie, affinché si stabilisca un contatto e possano venire soddisfatte anche le richieste che pervengono in tale ambito.

SAE 112 Progetto “Baby 1-12” prenotazione obbligatoria al numero 340.755 54 55