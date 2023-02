Rotello/ Si fa male in casa con i pesi, 46enne muore in ospedale dopo un intervento operatorio

Una notizia terribile i cui contorni probabilmente saranno oggetto di approfondita indagine, per arrivare a capire come possa essersi consumata una simile tragedia.

Attonita la popolazione di Rotello dopo la morte di un 46enne deceduto dopo un infortunio mentre si stava allenando in casa; ad un certo punto un peso gli sarebbe caduto sull’avambraccio.

Per lui allora è iniziato un calvario con l’ingresso in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli; dopo gli esami del caso, sarebbe stato rimandato a casa. La situazione sarebbe peggiorata fino alla decisione un intervento operatorio e successivo ricovero in Rianimazione dove, però, si è avuto l’epilogo tragico, nonostante il tempestivo intervnto del personale medico e sanitario.