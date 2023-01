Leroy Merlin assume 400 diplomati e laureati. L’azienda cerca Hostess/Steward, Consiglieri di Vendita e Addetti Cassa

Leroy Merlin, leader nella grande distribuzione e specializzata in bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio, arredo bagno ed altro, è sempre alla ricerca di nuovo personale soprattutto di Hostess e Steward da inserire presso i propri punti vendita in Italia. Hostess e Steward con orientamento al cliente e al risultato, dinamicità e proattività, capacità comunicative, di pianificazione e di organizzazione, dovranno accogliere i clienti, proporre loro i servizi adeguati facilitando il percorso d’acquisto (pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione, ecc.), applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso e svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale. Le altre figure, che Leroy assumerà, riguardano: Addetti Cassa e Servizi, i quali dovranno occuparsi di tutte le attività di cassa, accogliere tutti i clienti in maniera solare ed empatica, facilitare il percorso d’acquisto e svolgere le azioni atte alla cura del patrimonio aziendale; Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche (interna, esterna) nel rispetto delle norme di sicurezza, effettuare il primo ed il secondo ricevimento della merce in entrata, preparare e verificare gli ordini al fine di mantenere la promessa di consegna pattuita e controllare la merce in riserva collocandola secondo le regole dell’azienda al fine di rendere tracciabile e affidabile lo stock; Consiglieri di Vendita, che dovranno accogliere i clienti e instaurare con loro una relazione unica e distintiva, orientare i clienti nella scelta del prodotto e del servizio più adatto alle loro esigenze anche attraverso i canali digitali, garantire la vendita di prodotti e progetti e mantenere il reparto ordinato e attrattivo per rendere l’acquisto dei clienti più piacevole, facile e veloce. Leroy ha creato un ambiente di lavoro positivo ed inclusivo in cui condividere il valore delle relazioni autentiche, basate sulla fiducia reciproca e la spinta verso il miglioramento continuo delle competenze e delle performance dell’azienda.

