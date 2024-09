Presentazione a Campobasso ed Isernia del libro sulla Riserva regionale di Guardiaregia-Campochiaro scritto da Maria Rosaria Grifone

“Alla scoperta del regno della biodiversità – L’Oasi WWF Riserva Naturale Regionale

Guardiaregia-Campochiaro”, il libro scritto dalla giornalista Maria Rosaria Grifone, sarà

presentato a Isernia il 24 settembre alle ore 18:00 nella Biblioteca Comunale “Michele

Romano”. L’evento, che si inserisce all’interno della rassegna culturale del “Settembre

Isernino”, vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Isernia

Luca De Martino, dell’Architetto Franco Valente, della Presidente del WWF Molise Pina

Negro e dell’autrice Maria Rosaria Grifone. Alla stessa ora, invece, il volume sarà

presentato a Campobasso il 27 settembre nella sede del GAL Molise. Insieme all’autrice

interverranno il Professor Bruno Paura dell’Università degli Studi del Molise, il Direttore

Tecnico del GAL Molise Adolfo Colagiovanni e il Delegato del WWF Italia per il Molise

Lucio Fatica.

La pubblicazione è nata con l’obiettivo di ripercorrere la storia dell’Oasi molisana, nata

oltre un quarto di secolo fa e diventata nel 2010 Riserva Naturale Regionale, che

attualmente si colloca per estensione al secondo posto in Italia tra le aree tutelate dal

WWF. In questo lungo lasso di tempo la storica associazione ha svolto numerose attività

nell’Oasi, a partire dalla gestione del territorio fino all’educazione ambientale. Uno dei

fiori all’occhiello è rappresentato inoltre dall’attività scientifica con la realizzazione di

monitoraggi di flora e fauna. Tutto ciò ha fatto emergere il valore di questo ambiente, un

vero scrigno di biodiversità: basti pensare alla presenza di oltre quaranta diverse

tipologie di orchidee selvatiche e di un numero superiore a trecento specie di farfalle

diurne e notturne. Grazie all’Oasi è stato inoltre possibile il ritorno del cervo sul

massiccio del Matese con il progetto dell’Area faunistica localizzata a Campochiaro.

La Riserva racchiude anche un ambiente carsico estremamente affascinante per la

presenza di alcuni degli abissi più importanti d’Italia, noti anche a livello internazionale.

L’Oasi WWF Riserva Naturale Regionale Guardiaregia-Campochiaro è un territorio

incontaminato del Matese che qui si mostra nella sua veste migliore. Dai borghi alla

montagna, dalle grotte ai corsi d’acqua, è il luogo ideale per chi ama la natura e vuole

realmente staccare la spina per qualche giorno. È un pezzo di Molise che racchiude in

sé tanti tesori che ne determinano l’unicità grazie alla presenza di fattori ambientali,

paesaggistici, storici, legati alla cultura materiale, all’agricoltura, all’allevamento e

all’artigianato che possono essere carte vincenti oggi, proponendo con la mobilità dolce

e il turismo lento un modo diverso di visitare e frequentare il territorio. Il massiccio del

Matese, situato tra Molise e Campania, è ricco di luoghi selvaggi popolati da lupi e

aquile reali, ma anche di piccoli centri ancora autentici che, con i loro prodotti tipici

genuini e saporiti, spiccano per la gentilezza e l’ospitalità degli abitanti. Nella

pubblicazione uno spazio è riservato infatti anche alle vicende storiche e agli aspetti

caratteristici dei due borghi, Guardiaregia e Campochiaro, che sono parte integrante

dell’Oasi. Sarà un piacere inoltrarsi lungo sentieri percorsi dall’uomo fin dall’antichità in

compagnia di un’agile guida, arricchita da immagini molto suggestive. Informazioni

pratiche sulle strutture create dal WWF all’interno dell’area offrono infine ai lettori la

possibilità di conoscere le modalità di visita e di partecipazione a escursioni guidate.

“L’Oasi di Guardiaregia-Campochiaro è tra le più grandi della rete di aree gestite dal

WWF. Ho avuto la fortuna di seguirne la nascita, l’avvio e la maturazione, che ha portato

a far conoscere questi luoghi oltre i confini regionali, ad accogliere il cervo, a

valorizzarne le bellezze. Questo è stato possibile grazie alla volontà e alla passione del

WWF del Molise, a quei volontari che dedicano tempo – e non solo – a iniziative che

lasciano il segno, che tracciano strade ancora più lunghe di come si erano pensate.

Raccontare la storia di questi luoghi, di quello che è oggettivamente un successo, è

parte di questa crescita” si legge nella prefazione del libro firmata dal giornalista e

scrittore Antonio Canu. Esperto di aree naturali protette, è stato a lungo Presidente di

WWF Oasi e attualmente guida WWF Travel.

Appuntamento, dunque, a Isernia martedì 24 settembre alle ore 18:00 presso la

Biblioteca Comunale “Michele Romano”, Piazza Santa Maria delle Monache 5, e a

Campobasso venerdì 27 settembre alle ore 18:00 presso la sede del GAL Molise, Viale

Monsignor Secondo Bologna 15.

L’autrice Maria Rosaria Grifone, molisana di origine, da decenni vive a Roma. Dopo la laurea in

lettere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato in RAI e successivamente

ha svolto la sua attività all’interno dell’Ufficio Stampa SIAE. Giornalista, ha scritto per diverse

riviste ed è coautrice del libro “I quartieri di Roma” pubblicato dalla casa editrice Newton

Compton. Ha lasciato da poco l’attività lavorativa ma collabora ancora con il mensile

“Leggere:tutti” e con alcune testate online, oltre a curare un suo blog.