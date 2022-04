“POLICORO YOUTH LAB: pronta la nuova edizione

Dopo l’esito positivo riscontrato nella primavera 2021, inizierà dal 20 aprile 2022, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, la seconda edizione del corso on line gratuito e interattivo sugli strumenti di ricerca attiva del lavoro per 15 giovani dai 18 ai 35 anni.



POLICORO YOUTH LAB vuole essere un luogo di formazione, lavori di gruppo, condivisione di buone prassi per aiutare i ragazzi a muoversi nel difficile mondo del lavoro.

Formatori nel campo dell’orientamento e della comunicazione insieme all’equipe del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Campobasso – Bojano cureranno questo spazio in un clima di ascolto attivo, di accoglienza e reciprocità.



Il laboratorio si articola in 5 incontri. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per chi completa il percorso.

Per partecipare, si può inviare una mail all’indirizzo: [email protected]





Il Progetto Policoro è l’ufficio della Cei che si occupa di evangelizzazione, formazione e orientamento al lavoro dei giovani del territorio, nonché di accompagnamento/supporto per lo sviluppo di realtà auto imprenditoriali giovanili vicine ai valori del bene comune e dell’economia civile. Per saperne di più, si può visitare la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/ppolicorocb/ e il nostro canale Instagram https://www.instagram.com/progetto_policoro_campobasso/“