Molise , avviata la campagna elettorale per le regionali del 2023 , SOA: peggio del solito pronti i castelli in aria

Alcuni politici consiglieri e assessori attuali regionali , ormai giá da tempo hanno adottato le passeggiate delle premiazioni e attestati , in stile machiavellico, distribuiscono riconoscimenti a persone e gruppi che lascia il tempo che trova .

In questi giorni abbiamo scoperto dalle loro dichiarazioni , anche autoproclamati del mondo dell’associanismo molisano, che si dicono pronti per le elezioni regionali del 2023 , peccato che alcune di loro sono solo sulla carta , qualche assemblea “scientifica” durante l’anno e completamente assenti sul campo , pilotati e mascherati in nome dei precari , studenti e movimenti , peccato che l’unico movimento é il dito sulla tastierina ecco perché ci troviamo in questa situazione.

Passiamo ora anche ai creatori di nuove regioni ed esperti di geopolitica, incantatori di serpenti e tante marionette pronte a riempire i maxi listoni, mentre la regione sta cadendo a pezzi , ,la vergogna non fa parte di questi soggetti.La politica attiva per il bene comune si realizza con i contenuti , si protesta e si propone , si difende il territorio e lo si libera con coerenza .Il SOA insieme ad altri movimenti popolari spontanei sono sempre presenti non solo durante la campagna elettorale .Il male del Molise e non solo é l’immobilismo collettivo e l’omertà profonda truccata da falsari e giganti di carta .Ora siamo solo ai segnali di fumo, tra poco ne continueremo a vedere di tutti i colori .

Noi non resteremo in silenzio.

Per SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo