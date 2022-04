Entra nel vivo il Progetto “Termoli Sea Cleaners”

Il progetto avviato a gennaio 2022, della durata di 18 mesi, per la “Protezione e ripristino della

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibile“ finanziato dalla Regione Molise, prevede la partecipazione di tutta la marineria del porto di Termoli: pesca a strascico, vongolari, piccola pesca e acquacoltura.



Promotore e capofila è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, con la

collaborazione e il patrocinio dell’Autorità Marittima Portuale, del Comune di Termoli e della

Regione Molise.



La biologa Giuseppina Mascilongo, responsabile scientifico di Termoli Sea Cleaners, sta

completando i protocolli operativi con i contributi di Paola Marinucci dell’Associazione Armatori

Pesca del Molise, Domenico Guidotti di GLS – Servizi Marittimi e Pescatori Molisani e Agostino

De Fenza di Defmar AGCIPESCA e che a breve saranno fruibili per la formazione ai pescatori.



Questa mattina presso il parcheggio del Porto Turistico Marina di San Pietro alla presenza

del Sindaco e del Capo del Compartimento verranno presentate le prime attrezzature che verranno utilizzate per l’implementazione e la realizzazione dell’iniziativa.



Alle barche da pesca a strascico e alle mitilicoltura verranno consegnati i mastelli per la raccolta

accidentale, i tablet note position, e l’elettro-sega per i rifiuti ingombranti.



Ai vongolari, oltre ai mastelli verrà consegnato un plotter portatile, così come ai natanti della

piccola pesca e nelle adiacenze della banchina a loro destinata verranno posizionati n. 06 bidoni per la raccolta e lo smaltimento da parte dei pescatori della pesca artigianale.



Tutte le 76 imbarcazioni verranno fornita di una bandiera come segno di riconoscimento di adesione al progetto TERMOLI SEA CLEANERS



Verranno inoltre presentati i mezzi e le attrezzature che il progetto ha messo a disposizione di tutta la marineria e dei pescatori affinchè possano completare le operazioni di raccolta una volta arrivati a terra.



Lo smaltimento vero e proprio del rifiuto raccolto sarà poi effettuato dalla ditta Energia Pulita srl di Termoli che ha messo a disposizione 6 scarrabili per plastica, vetro, reti e funi da pesca, legno, ferro e indifferenziato in area appositamente allestita e gentilmente concessa dal Comune di Termoli.



I pescatori, che in tale progetto diventano dei veri e propri “Spazzini del Mare” aderiranno alla

raccolta del “marine litter”. Una misura necessaria e prevista dalla Direttiva Europa Marine

Strategy, che purtroppo in Italia non è ancora agevolata dalle normative vigenti e, proprio grazie a questi progetti europei si permette di svolgere le attività di raccolta e smaltimento direttamente da parte dei pescatori, senza ulteriori incombenze di carattere ambientale e nel rispetto degli ecosistemi.

La marineria di Termoli ringrazia l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del

Molise, la Regione Molise, il Comune di Termoli, la Capitaneria di Porto di Termoli e tutti i

pescatori e gli operatori che si stanno impegnando per la buona riuscita del progetto.