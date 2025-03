“Ne vale la pena?”, a Termoli il giornalista Luca Pagliari incontra gli studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo

Bullismo e cyberbullismo, non se ne parla mai abbastanza. “Ne vale la pena?” è il

titolo dell’evento formativo che avrà luogo venerdì 21 marzo, all’auditorium

comunale di via Elba, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e rivolto agli alunni delle scuole

secondarie di primo grado del territorio. Relatore e ospite d’eccezione sarà il

giornalista, storyteller e documentarista Luca Pagliari, una costante virtuosa

all’Istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli, dove interverrà per la terza volta

consecutiva sui temi legati al contrasto del fenomeno di bullismo e cyber-bullismo.

Si tratta di un incontro nel quale si parlerà di devianza giovanile legata all’utilizzo

delle tecnologie digitali, argomento di cui Luca Pagliari è esperto e promotore a

livello nazionale e con il quale l’istituto comprensivo “Achille Pace” si pregia di

collaborare con continuità. Pagliari racconterà storie di ragazzi e ragazze vittime di

bullismo. A seguire gli alunni verranno coinvolti in momenti di discussione e

riflessione sul tema. Interverranno la direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso e i

rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre alla dirigente scolastica, Luana

Occhionero.

La presenza a Termoli di Luca Pagliari sarà oltremodo importante, poiché lancerà il

progetto “Per una Termoli debullizzata”.