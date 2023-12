Natale ricco di eventi a Termoli/Tutti gli appuntamenti

Anche quest’anno sarà un Natale ricco di eventi. Tanti gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale che si svolgeranno fino al prossimo 19 gennaio 2024.

Iniziative per tutti, il villaggio di Babbo Natale, concerti natalizi, luminarie, esibizioni per le

vie della città, mercatini, giochi, intrattenimento ed eventi sportivi.

Eventi per tutti i gusti fino ad arrivare al classico Capodanno in piazza, il Capodanno dei

bambini, i canti popolari, l’arrivo della Befana che si calerà dalla scuola Principe di

Piemonte e tanto altro ancora.

Giovedì 7 dicembre alle ore 18 l’apertura ufficiale del Villaggio di Santa Claus con

l’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie.

Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

Di seguito il programma di tutti gli eventi natalizi:

Dal 1 dicembre al 7 gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Piazza Vittorio Veneto

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Concerto Antonio Artese “Solo Piano”

Cinema S. Antonio – ore 19:00

a cura dell’Ass. Ondeserene

Rievocazione della Pasquetta

Vie del centro – ore 16:30

a cura dell’Ass. Terzo Millennio

Basilica Cattedrale – ore 18:00

a cura del gruppo “I Cantimbanche de San Basse”

Auditorium Comunale, via Elba – ore 16:00/17:30

a cura dell’Assessorato Turismo, Sport e Cultura

Mercatino di Natale

Piazza Vittorio Veneto

a cura dell’Ass. AMIP

8 dicembre: esibizione “Corale Città di Termoli”

9 dicembre: esibizione “La Voce della Tradizione”

10 dicembre: esibizione “Arriva Babbo Natale”

8 dicembre

16 ^ edizione Scopri Termoli

Vie del centro – ore 10:00

a cura della ASD Il Valore e Runners Termoli

Piazza Duomo – ore 08:00

a cura dell’Ass. LILT

Il Borgo di Santa Claus

Piazza Duomo – ore 15:00

a cura dell’Ass Pro Loco Termoli

Piazza Vittorio Veneto – ore 18:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Piazza Vittorio Veneto – ore 19:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

“Dune Buggy” Christmas Street Band

Vie del centro storico – dalle ore 18:00

a cura dell’Ass. Pro Loco Termoli

Piazza Vittorio Veneto – ore 18:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Piazza Vittorio Veneto – ore 19:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Il Villaggio di Babbo Natale

Piazza Vittorio Veneto – ore 17:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Esibizione ASD “Emozioni Latine”

Piazza Vittorio Veneto – ore 18:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Auditorium SS. Pietro e Paolo – ore 20:30

a cura dell’Ass. Corale città di Termoli

La Carovana di Babbo Natale

Vie del centro – ore 17:00

a cura dell’Assessorato Turismo, Sport e Cultura e Giuseppe Di Lalla Animazione

Piazza Vittorio Veneto – ore 18:00

a cura di eventi arte e spettacolo

Auditorium Comunale, via Elba – ore 21:00

a cura dell’Assessorato Turismo, Sport e Cultura

Babbo Natale e la Natalina

Piazza Vittorio Veneto

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Il Capodanno dei Bambini

Piazza Mercato e Piazza Insorti d’Ungheria – ore 17:30

a cura dell’Assessorato Turismo, Sport e Cultura e Giuseppe Di Lalla Animazione

Atturn u vracire

Auditorium via Elba – ore 17:00

a cura dell’Ass. Cantieri Creativi

Capodanno in piazza: “Do u remember? Back to ’80 ’90 ’00 Hits”

Piazza Vittorio Veneto – dalle ore 22:00

a cura dell’Assessorato Turismo, Sport e Cultura

“Hexperos”: Concerto di musica medioevale

Basilica Cattedrale – ore 21:00

a cura di Adrifest

Esibizione ASD Emozioni Latine

Piazza Vittorio Veneto – ore 18:00

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

“Arriva la befana”

Piazza Vittorio Veneto – ore 11:30

a cura di VV.FF., Lions Club Termoli Tifernus, Misericordia di Termoli

Piazza Vittorio Veneto – ore 17:30

a cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Canto popolare Sant ‘Antonio

Vie del centro – ore 16:30

a cura dell’Ass. Terzo millennio

Canto popolare San Sebastiano

Vie del centro – ore 16:30

a cura dell’Ass. Terzo millennio