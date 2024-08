Montorio nei Frentani/ ‘Noi…Artisti di Questa Terra’, premiato il maestro Piovani

E’ certamente tra i pianisti e compositori più noti in assoluto del momento, anche grazie alla bellissima colonna sonora del film ‘La vita è bella’ con Roberto Benigni.

Il 14 agosto a Montorio nei Frentani si è tenuta la XXVIII edizione della manifestazione ‘Noi…Artisti di Questa Terra’. Ospite d’eccezione è stato appunto il maestro, compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani, autore di numerose colonne sonore composte per i più grandi registi italiani e premiato con 4 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento e il Premio Oscar (1999) per la colonna sonora citata.

Numerosi i premi e riconoscimenti conferiti in questa edizione e tutti di grande prestigio; non sono mancati momenti musicali di alto rilievo e la degustazione di ottimi prodotti del territorio.

Non ha nascosto la propria emozione anche l’assessore regionale Nicola Cefaratti, a cui è toccato appunto l’onore di premiare il maestro Piovani.

“Ho avuto il privilegio di conferire a Montorio nei Frentani un riconoscimento a Nicola Piovani Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella– ha detto l’assessore, che ha interpretato questo gesto come il coronamento di un sogno: “e la vita è proprio meravigliosa e sognare non costa nulla”.