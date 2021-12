Maitunate a Piazzetta Palombo, gli auguri in video

E così neanche quest’anno possiamo festeggiare. La pandemia, sempre lei, ci sta privando di festeggiare in allegria il passaggio dal vecchio al nuovo anno in uno dei posti più belli e suggestivi di Campobasso.

La serata in Piazzetta Palombo denominata ” MAITUINCAMPO “, di canzoni Campobassane e maitunate, per il secondo anno consecutivo non ci sarà, lasciando questo meraviglioso posto malinconicamente solo e in silenzio nell’oscurità della sera. Per questo motivo il video che ogni anno faccio per fare gli auguri di Buon anno l’ho girato in questo luogo simbolo della nostra città, con la speranza che il 2022 sia l’anno della rinascita per tutti i campobassani e per il mondo intero, con l’augurio di ritornare a cantare in mezzo alla gente ” TURNAME A VEVE CA’ U VINE E’ BUONE “.

VIDEO

Nicolas Mastropalo