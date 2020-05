Legambiente/ La rivincita delle aree interne, “Il modello Molise”

Nel bel mezzo di una pandemia destinata a cambiare la storia, in tv e sulla stampa nazionale si è levata qualche flebile voce a descrivere il “modello Molise”. Al momento si tratta della Regione italiana con minor numero di contagiati da coronavirus, ma non è dell’aspetto sanitario che voglio parlare.



Quello che colpisce è resilienza degli abitanti di un lembo di terra sconosciuto a tanti, la resistenza – diretta conseguenza di peculiari aspetti socioeconomici e ambientali – di una regione che è l’emblema di tante aree interne (quelle appenniniche del Centro Sud Italia, collinari e montane del Nord), ovvero di un’Italia “che esiste e lavora nel silenzio, anche se è quella di cui si dovrebbe parlare di più”, come recita un recentissimo spot televisivo.



Il naturale isolamento, la scarsa densità demografica (67,9 ab/km quadrato), la dispersione sul territorio (302 mila abitanti su 136 comuni), assieme al controllo sociale e l’osservanza delle disposizioni spiegano – nonostante un paio di focolai in case di riposo, con relativa coda di polemiche e inchieste giudiziarie – il basso numero di contagi, con 99 comuni ancora oggi virus- free.

Tanto la dispersione abitativa che la scarsa industrializzazione improvvisamente diventano elementi di oggettiva forza; a pensarci bene, si tratta degli stessi elementi da sempre considerati – con i parametri dell’economia tradizionale – punti di debolezza, tali da giustificare scellerate politiche di tagli di servizi essenziali (scuole, uffici, ospedali, trasporti), resi ineluttabili dai meri criteri ragioneristici delle economie di scala.



Gli studi scientifici confermeranno o smentiranno tante ipotesi, quali la correlazione tra inquinamento e diffusione del virus; o al rapporto tra agricoltura non intensiva e minore incidenza del Covid-19, evidenziato dal recente studio condotto dal laboratorio CULTLAB della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del

Paesaggio Rurale; chissà se nel caso molisano ha un ruolo anche la ventosità, che contribuisce a disperdere il (di per sé ridotto) carico inquinante.



Rossano Pazzagli, professore presso l’Università del Molise e direttore di ArIA, Centro Ricerca per le Aree interne e gli Appennini, ripete spesso un aneddoto. Quando nei tanti piccoli borghi molisani incontra un residente gli chiede “cosa c’è da voi”? E si sente rispondere: “niente”! Non è vero: ci sono aria pulita, acqua pura, cibo di qualità, tradizioni millenarie, il senso della comunità, paesaggi modellati sapientemente dall’uomo con perizia e paziente lavoro di

secoli, ma anche “beni” come la lentezza e il silenzio, che non hanno un prezzo

ma un grande valore.



Più di decine di convegni sulle aree interne, più di stand strapagati in prestigiose fiere del turismo, forse un minuscolo essere invisibile riuscirà a compiere il miracolo di far scoprire o riscoprire territori marginali dal punto di vista economico, ma fondamentali per la conservazione della biodiversità come le aree marginali del Paese, quelle “terre dell’osso” devastate dall’emigrazione (e incapaci di attirare strutturalmente immigrazione), ma ancora capaci di vitalità inattesa.

Tale processo di scoperta potrà essere facilitato dal bonus turismo, rivolto alle famiglie che trascorrano le vacanze in Italia, di cui si parla proprio in queste ore. Un turismo lento e sostenibile, che coniughi emergenze storiche-architettoniche, riscoperta delle radici genealogiche (penso ad un’azienda capace di visione come ItalyMondo), enogastronomia, aree

protette, valori naturalistici, sport “en plein air”, quali il camperismo, o il turismo equestre, e il cicloturismo sui tracciati tratturali.

Tale turismo non può non incrociare il settore primario (mai termine si è rilevato più indovinato!) della agricoltura e della zootecnia, che qui, salvo eccezioni, rifuggono metodi

intensivi, e antepongono la qualità alla quantità; gli agricoltori-allevatori, veri custodi del territorio, possono definirsi eredi di una lunga tradizione – che risale ai progenitori sanniti – di eco sostenibilità, portatori sani di quelli Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, chiama (in luogo di insulsi termini anglosassoni) “i valori della civiltà agrosilvopastorale”.



Giorgio Arcolesse

VicePresidente Legambiente Molise