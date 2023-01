Larino/ Agente penitenziario aggredito e ferito da due detenuti nella casa circondariale

Brutto incidente, accorso ad un agente di custodia nel carcere di Larino, dove due detenuti nel momento in cui il poliziotto stava chiudendo le porte delle celle, essendo la Sezione a regime aperto, si sono prima rifiutati di rientrare e, ai richiami dell’Agente di servizio, hanno reagito con violenza, spruzzandogli contro i contenuti di un estintore di cui si erano impossessati.

La denuncia viene dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. Solo il tempestivo intervento degli altri colleghi ha impedito peggiori conseguenze per l’Agente, che comunque è ferito ad un occhio ed è poi stato condotto in Ospedale.

La situazione per il SAPPE non è più sopportabile e servono misure urgenti per garantire l’incolumità e la sicurezza personale degli agenti penitenziari.