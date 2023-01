Campobasso/ Approvato progetto di fattibilità tecnico-economica per la nuova Cittadella dello Sport a Fontanavecchia

Sul finire del mese di settembre del 2022, il Comune di Campobasso ha ottenuto il finanziamento di 900 mila euro per il progetto candidato al Cluster 1 del PNRR da destinare alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente da realizzare, a favore soprattutto dei più giovani, nel quartiere popolare di via Quircio e quello di Fontanavecchia, per offrire loro un nuovo importante luogo di aggregazione.

Qualche giorno fa la Giunta del Comune di Campobasso, ha approvato la Delibera del Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al nuovo impianto da costruire e ai lavori da compiere. La Delibera assume una sua particolare importanza perché si tratta di un atto finalizzato alle susseguenti attività per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e, successivamente, all’affidamento dei lavori delle opere di cui al Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, rendendo così più celeri le tempistiche, così come impone la disciplina che regola questo tipo di fondi, le cui varie fasi sono scandite a livello centrale.

Va ricordato che il Comune di Campobasso aveva ricevuto dal Ministero il finanziamento di 900.000 euro candidando un progetto che nello specifico, nella zona di Fontanavecchia, prevede la realizzazione di un campo da gioco di nuova realizzazione per attività di tennis, pallavolo e basket e un’area attrezzata con una parete per arrampicata sportiva. Inoltre, per garantire il soddisfacimento degli standard previsti dalle norme CONI per le attività sportive di tipo agonistico, è prevista l’implementazione di spazi destinati a tribune e idonei locali spogliatoi a servizio dell’intero complesso sportivo.”

L’intervento sarà completato con la ri-funzionalizzazione carrabile e pedonale dell’intera area con individuazione di nuove aree a parcheggio e nuovi percorsi di accesso da via Venezia.