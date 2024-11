La vita è l’arte dell’incontro: musica e solidarietà tra il Molise ed il Brasile

L’associazione l’Arte dell’Incontro promuove per il terzo anno un interscambio culturale con gli studenti

dell’Istituto Arte No Dique, progetto sociale che sorge nel cuore della favela di Santos (Brasile). LA VITA

E’ L’ARTE DELL’INCONTRO’, il titolo di un’iniziativa, che a distanza di cinque anni dall’ultimo

interscambio realizzato (2019), torna a vivere con rinnovato entusiasmo e novità artistiche.

Il Molise ospiterà

nove giovanissimi percussionisti brasiliani nei Comuni di San Martino in Pensilis (dal 6-15 dicembre) e

Larino (dal 15-23 dicembre). Gli studenti dell’Arte no Dique saranno ospitati nelle famiglie dei Comuni

coinvolti e vivranno esperienze di vita quotidiana, frequentando le scuole pubbliche del territorio, seguendo

lezioni con gli studenti molisani, e tenendo concerti insieme alle professionalità del territorio con ospiti

d’eccezione. Gli studenti brasiliani incontreranno la cultura molisana inserendosi nel ritmo quotidiano dei

propri coetanei, svolgendo attività musicale sul territorio, straordinario scambio ed interazione fra la cultura

musicale italiana e quella brasiliana. Si porterà in palcoscenico una realtà sociale ai margini della società ma

che attraverso l’arte e la musica guadagna una posizione centrale e dimostra quanto sia importante la cultura

artistica per ridare dignità e favorire l’emancipazione di chi ha difficoltà economiche e sociali. Importante e

preziosa sarà la collaborazione con gli artisti Alessandra Tumolillo (14 dicembre presso la Cattedrale di

Termoli) e Mario Venuti (21 dicembre presso il Teatro Risorgimento di Larino).

Un’iniziativa unica che

contiene in sé una serie di proposte: performative, didattiche e sociali Gli studenti brasiliani collaboreranno

con le Orchestre dell’Omnicomprensivo di Larino, dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di

Magliano e dell’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis. Obiettivo principale dell’iniziata

l’inclusione sociale attraverso la musica, la didattica e l’arte. Il carattere innovativo dell’iniziativa è

determinato dall’aggregazione di artisti di differenti provenienza, di differente cultura, di differente età, con

l’obiettivo di realizzare un progetto artistico che si basi anche su contenuti di sussidiarietà fra i diversi

soggetti che ne prendono parte. I musicisti professionisti coinvolti metteranno a disposizione degli studenti

brasiliani, la loro esperienza e le loro conoscenze e riceveranno la carica e i contenuti della cultura brasiliana

che questi piccoli musicisti portano nonostante soffrano una condizione di degrado socio economico. Nel

passato interscambio (2019) la bontà e l’importanza sociale di tale progetto è stata riconosciuta anche dal

Vaticano, infatti Papa Francesco ha invitato l’associazione in udienza privata pressa la Sala Nervi l’11

dicembre scorso 2019. Apollo, Melissa, Bryan, Paulo Henrique, Maysa, Pedro Henrique, Luan Henrique,

Beatriz, Alícia i nomi degli studenti che con un piccolo zainetto pieno di sogni partiranno dalla favela di

Santos per raggiungere il Molise, terra ospitale ed accogliente.

L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato alla

Cultura della Regione Molise, dal Comune di Larino, dal Comune di San Martino in Pensilis, dal Comune di

Montorio nei Frentani, dall’Associazione Culturale Adri|Art di Termoli e dall’Associazione ‘Per non

dimenticare’ di Casacalenda.



LINK VIDEO DELLE PASSATE EDIZIONI

https://www.youtube.com/watch?v=GmAx4W25DeQ&t=378s

https://www.youtube.com/watch?v=_krW9sifRSY&t=1507s

CALENDARIO EVENTI

13 DICEMBRE 2024, SAN MARTINO IN PENSILIS presso l’Auditorium della Scuola Primaria ore 18.00

Collettivo Querô con Orchestra Gabriella Pensa dell’Istituto Comprensivo J.Dewey di San Martino in Pensilis

14 DICEMBRE 2024, TERMOLI presso Cattedrale di Termoli ore 21.30

Alessandra Tumolillo con Gabriel Prado e Collettivo Querô





15 DICEMBRE 2024, LARINO presso Palazzo Ducale Sala Freda ore 18.00

Macao Trio in Concerto Manghisi-Prado-Liso



17 DICEMBRE, LARINO presso Cattedrale di Larino ore 11.30 (concerto per le scuole), ore 20.00 per

la comunità

Gran Gala di Natale_Orchestra Magliano con Collettivo Querô



19 DICEMBRE, SANTA CROCE DI MAGLIANO presso PALESTRA COMUNALE ore 11.00 (concerto per

le scuole)

Orchestra Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano con Collettivo Querô e Antonio Palmisani



20 DICEMBRE, CASACALENDA presso Casa Gilseda ore 11.30

Antonio Palmisani con Collettivo Querô



21 DICEMBRE, LARINO presso TEATRO RISORGIMENTO ore 21.30

MARIO VENUTI con Collettivo Querô