“La semplice volontà” è il nuovo singolo dell’artista molisana LUCI

Dopo il primissimo esordio con il singolo “Dal Principio” pubblicato a marzo, la cantautrice all’arpa LUCI continua a svelare delicati aspetti della sua personalità e sensibilità artistica.

“La semplice volontà” in tutti i digital store e in radio per l’etichetta Metatron (edizioni Sugar/Metatron) e distribuzione Artist First.

Il secondo singolo proposto dalla giovane artistamolisana è una canzone pop-alternative, scritta questa volta da Giuseppe Zingaro (Zingiu dei VIITO) e arricchita nell’arrangiamento da contributi elettronici del produttore Aurelio Rizzuti. Anche se composta da una penna differente dalla sua, sono la dolcezza intimista e la forza riflessiva a caratterizzare l’interpretazione di LUCI.

“La semplice volontà” racconta con ermetismo essenziale quei momenti di cui spesso non si ha il controllo, quelli in cui non basta la semplice volontà per farli accadere o per impedirli: gli addii, le fasi di transizione, le partenze. Oltre allo sconforto che nasce da ogni desiderio espresso al condizionale – vorrei… seguirei… vedrei… –, dal brano emerge una profonda consapevolezza: l’inevitabile necessità di mettere a nudo un sentimento non più benefico, per accettare i cambiamenti e ricominciare a viaggiare più leggeri.

Crediti:

Testo e musica di Giuseppe Zingaro (Zingiu dei VIITO) / Edizioni: Sugar Publishing e Metatron S.r.l. / Label: Metatron / Distribuzione: Artist First

Prodotto, arrangiato e missato da Aurelio Rizzuti presso il Cubo Rosso Recording di Roma

Masterizzata da Fabrizio De Carolis nello studio Reference Mastering

Voce: Luci / viola: Alfonso Bossone / violoncello: Francesco Marini / elettronica: Aurelio Rizzuti

Foto, creazione bambole e grafica di copertina: Ivana Volpe

