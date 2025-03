La Montini “Official Supporter” del Pi greco Day 2025

L’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” è “Official Supporter π Day 2025”. L’Istituto, infatti, ha

aderito con la classe 5D della Scuola primaria al Pi greco Day 2025, promosso dal Ministero

dell’Istruzione e del Merito con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari

e Scienze per la Salute dell’Università di Torino.

Il prossimo 14 marzo, gli alunni parteciperanno a un evento online e si cimenteranno, su una

piattaforma dedicata, nella risoluzione di quiz secondo una logica di problem solving, in modo

coerente a una didattica improntata allo sviluppo delle competenze. Inoltre, gli studenti riceveranno

dei feedback immediati sul risultato conseguito, così da poter subito riflettere sul loro operato. Infine,

a tutti i ragazzi che prenderanno parte alle attività sarà riconosciuto un attestato di partecipazione.

La manifestazione è dedicata alla più famosa costante matematica, che indica il rapporto tra la

circonferenza e il diametro del cerchio. Festeggiato per la prima volta nel 1988 al Museo della Scienza

di San Francisco, l’Exploratorium, il giorno del Pi greco è celebrato con molte iniziative in tutto il

mondo il 14 marzo in omaggio al numero 3,14 che, secondo la consuetudine anglosassone di indicare

prima il mese e poi il giorno, si trasforma proprio nella data prescelta che, per singolare coincidenza,

ricade nell’anniversario della nascita di Albert Einstein.

Questa giornata intende promuovere l’apprendimento della matematica e delle discipline scientifiche;

esse infatti rappresentano il linguaggio di base della modernità e lo strumento basilare per conoscere

e saper utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie. In un mondo dove i numeri contano sempre

di più, la scuola non può esimersi dall’abbracciare queste iniziative.

L’adesione a questo evento e il riconoscimento di “Official Supporter” si inseriscono nella

promozione delle materie STEM che la Montini porta avanti da tempo, grazie al suo impegno

didattico quotidiano, alla partecipazione a concorsi, gare e competizioni, e che ha ulteriormente

potenziato con i recenti progetti PNRR, consapevole dell’importanza di fornire ai suoi alunni una

solida preparazione scientifica, fondamentale per il loro futuro.