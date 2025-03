Continua il mini tour acustico del cantautore molisano Luigi Farinaccio: i prossimi appuntamenti

“Sotto il mantello della luna” è il secondo album ufficiale del cantautore indipendente molisano Luigi Farinaccio. L’album contiene 10 tracce, quasi come fossero 10 capitoli di un romanzo da esplorare, unite da un sottile filo conduttore: la voglia di rivalsa, la riscossa, un nuovo inizio.

C’è sempre un’altra possibilità per rialzarsi e accogliere le sfide con i propri sogni. Missione per esplorare l’inesauribile ricchezza del proprio “io”.

“Sotto il mantello della luna” è un progetto discografico frutto di una lunga evoluzione. I brani di Luigi Farinaccio, hanno trovato gradualmente la giusta dimensione, ponendo la lente d’ingrandimento sulla scrittura, soprattutto durante il periodo storico alienante di restrizioni. Le parole tratteggiano il sogno, la solitudine, l’amore, la passione, l’abbandono, la rinascita, l’ironia e la libertà, facendo affiorare la sua luce anche su tematiche di carattere sociale come la violenza di genere, la povertà, la crisi d’identità di uno Stato spesso assente. L’urgenza e la necessità di sfogare le frustrazioni di una vita vissuta nel vuoto, nella solitudine interiore, sempre più “social” ma sempre più isolati!

La luna, nel mondo dell’astronomia, riveste la stessa importanza del sole, si copre nelle ore più buie di un alone che la rende particolarmente misteriosa, così i brani scorrono legati agli impulsi dell’inconscio.

L’album abbraccia prevalentemente le sonorità del pop rock cantautorale, ma all’interno si respirano anche influenze variegate. C’è stata una ricerca nell’utilizzo di strumentazioni elettroniche, su alcuni brani sono state registrate delle chitarre pedal steel che apportano delle sfumature country rock, inoltre c’è spazio per delle ballate acustiche che fanno emergere la necessità di immergersi in atmosfere più intimistiche.

Luigi Farinaccio, recentemente si è distinto per alcuni importanti riconoscimenti nel panorama della critica musicale. Ha ricevuto la Menzione Speciale al Merito alla VII° edizione del “Premio Internazionale Salvatore Quasimodo” – sezione musica con il brano “Un lampo di follia”, inoltre si è classificato Finalista al “Premio Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo Dionisiaco – Roma 2024” con il brano “Leggera”.

L’album è distribuito su tutte le piattaforme digitali:

https://music.youtube.com/channel/MPREb_mDMhJndM0jx

Ecco i prossimi appuntamenti:



15 marzo Campobasso “Bootleg tè caffe infusi e Musica” ore 18.30

23 marzo Roccamandolfi (IS) “La Rocca Tartufi” ore 12.00

Agnone (IS) “Osteria Mia” ore 20.00



14 aprile Lucito (CB) “Università della Terza Età” ore 16.00