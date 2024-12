La magia del Natale tra arte e storia: Un incantevole periodo natalizio nel cuore dei musei Molisani!

In occasione delle festività natalizie, i musei statali della regione Molise si preparano ad aprire le loro porte pe

accogliere cittadini e turisti in un’esperienza culturale unica. Con la magia del Natale nell’aria, i musei del Molise si

trasformano in luoghi incantevoli, pronti a offrire, a visitatori di tutte le età, la possibilità di esplorare il ricco

patrimonio culturale della regione. Dai reperti storici alle opere d’arte, ogni museo offre un viaggio affascinante

attraverso la storia, l’arte e la tradizione molisana.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza culturale indimenticabile!



Per tutte le informazioni riguardanti orari ed iniziative dei nostri luoghi della cultura consultare il sito:

https://www.musei.molise.beniculturali.it

Oppure contattare direttamente il museo al numero:

Museo Archeologico Nazionale di Campobasso Tel : +39 0874 412265

Castello di Capua di Gambatesa Tel : +39 0874 719261

Castello di Civitacampomarano Tel : +39 0874 748107

Museo nazionale del Paleolitico Tel : +39 0865 290687

Museo Nazionale di Castello Pandone Tel : +39 0865 904698

Com. mon. di San Vincenzo al Volturno Tel : +39 335 8739948

Museo archeologico di S. Maria delle monache Tel : +39 0865 410500

Santuario italico di Pietrabbondante Tel : +39 0865 76129

Museo Archeologico di Venafro Tel : +39 0865 900742

P.A.S. – Museo della Città e del Territorio Tel : +39 0874 790207

P.A.S. – Area archeologica di Altilia -Saepinum Tel : +39 0874 790207

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di

chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni sui costi degli approfondimenti didattici è possibile contattare per:

Il Santuario italico di Pietrabbondante,

Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache,

▪ aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)

Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia,

▪ Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Isernia: +39 3272803696

Il Museo Nazionale di Castello Pandone,

Il Museo archeologico di Venafro,

Il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno,

▪ Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Venafro: +39 3892191032

Il Museo archeologico nazionale di Campobasso,

Il Castello Di Capua a Gambatesa (CB),

▪ Benevento longobarda: info@beneventolongobarda.it