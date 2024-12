Romanic@mente per tutti: Presentato a Petrella Tifernina un importante progetto di digitalizzazione, fruizione e valorizzazione

Il Progetto Romanic@mente Plus presentato sabato

21 dicembre 2024 ha visto la realizzazione di una importante progettualità, ideata

dall’Associazione San Giorgio martire e finanziata da Ministero della Cultura, con

misura TOCC “Transizione ecologica organismi culturali e creativi” , gestita da

Invitalia. La misura TOCC rientra nella Missione 1 – ossia Digitalizzazione,

innovazione, competitività e cultura.



Un evento di rilevanza non solo territoriale, ma si proietta in una visione futura di

fruizione del patrimonio artistico romanico, a livello regionale e nazionale.

Rilettura in chiave teologica dell’immenso patrimonio artistico culturale presente

nella chiesa di san Giorgio martire, la restituzione di una mappa tattile parlante

inclusiva, la restituzione di una App, che mediante sensori di prossimità, darà la

possibilità a tutti di fruire e poter immergersi nella bellezza dell’arte tramite cellulare,

la possibilità di accedere, grazie alla digitalizzazione, all’archivio parrocchiale anche

a distanza, a partire dall’anno 1615 , e la possibilità di poter vedere e toccare, non

solo alcuni capitelli già precedentemente realizzati con restituzione 3D in pietra, ma

oggi anche di due effigi, i cui resti sono conservati nella cripta della chiesa,

dell’aquila e del bue alato. Ancora cartoline digitali in realtà aumentata, in arrivo tra

qualche mese. L’importanza, riconosciuta da tutti, di questo progetto è la sua

fruibilità turistica. L’Associazione San Giorgio martire ha creato un “modello”, che

contestualizzato ai territori della nostra regione, può essere replicato, e cosa più

importante può creare una rete virtuosa che sia da volano per il turismo, individuale,

dei cammini, dei pellegrinaggi.



Il convegno si è aperto con i saluti del parroco Don Domenico Di Franco, del sindaco

dott. Alessandro Amoroso, del Commissario Straordinario dell’Azienda Autonoma di

Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico, e dell’Arcivescovo della Diocesi

Campobasso Bojano Mons. Biagio Colaianni.

Per l’occasione è stata ricreata l’atmosfera medievale con torce e ceri, accompagnati

dal cantico Sicut Cervus, con la Schola Cantorum di Petrella e Campolieto,

richiamando la cerva , effige su uno dei capitelli.



Don Domenico Di Franco, parroco di Petrella Tifernina e Presidente

dell’Associazione San Giorgio martire: “Questa chiesa è un dono per tutti. E’, oltre

ad un bene artistico di rilevanza culturale, anche un mezzo di evangelizzazione, oggi

con la tecnologia averla resa fruibile per tutti, è sicuramente un passo decisivo verso

l’apertura e l’accoglienza dei pellegrini. Sono orgoglioso di poter affermare che oggi,

da Petrella, la bellezza dell’arte e la bellezza di Dio vanno insieme più facilmente, e

con questa nuova fruizione del messaggio evangelico si può arrivare a tutti più

facilmente. Devo ringraziare l’Associazione San Giorgio martire per l’impegno, la

costanza e i risultati che da anni sta portando, per la valorizzazione della nostra

Chiesa”.

Mario Ialenti, direttore della Pastorale turismo della Ceam : “ Quello che oggi

viene presentato, è la risultanza di un grandee meritevole lavoro realizzato dall’

Associazione San Giorgio martire anche in merito all’accessibilità cognitiva, è un

risultato molto positivo, apre una prospettiva nuova su tutto il nostro territorio.

Siamo alle porte del 2025, Anno Giubilare dei pellegrinaggi, siamo già lavorando

per una offerta turistica e di accoglienza dei pellegrini, che parte proprio da

Romanic@mente a Petrella Tifernina. Dobbiamo essere in grado di ospitare facendo

sentire il turista o il pellegrino parte integrante dei nostri borghi, quindi offrendo

una accoglienza che sia la tempo stesso accompagnamento alla conoscenza del

territorio, partendo proprio dalla bellezza dell’arte, come ci insegna padre

Hernàndez”.



Padre Jean Paul Hernandez, gesuita e ideatore di Pietre Vive: “Per me e i miei

collaboratori della scuola di arte e teologia della Facoltà Teologica di Napoli,

questo affidatoci, è stato un lavoro straordinario, è stata una scoperta del sacro che

si trasforma in cammino spirituale, quello che veniva spiegato e mostrato ai

pellegrini. Entrare in questo tempio sacro è fare un cammino personale, del cuore,

grazie a questi simboli, che sono molto forti ed interessanti. Il tema del giardino, il

tema di Giona, caduta e rinascita, che ci introduce al cammino all’interno proprio di

un giardino, ricco di simbolismo. Questa chiesa è meravigliosa, c’è la possibilità di

entrare in comunione spirituale con chi ci ha preceduto nella fede. Dovete

immaginare che nei tempi antichi le persone non conoscevano il latino, questa

iconosgrafia della Chiesa di Petrella, era già inclusiva nel passato, queste figure

parlavano, evangelizzavano le persone. E’ straordinario ciò che ha realizzato la

Associazione San Giorgio martire, tutti noi siamo in qualche modo portatori di

disabilità, e ognuno di noi può fare un cammino ristoratore, di fede , oggi aperto a

tutti”.

Architetto Dino Angelaccio, presidente ITRIA “Itinerari turistico-religiosi

interculturali accessibili”: La mappa tattile è un lavoro di un gruppo intedisciplinare

di persone chevuole restituire il diritto alla belleza a chiunque, in questo caso la

mappa darà a tutti la possibilità di avere intanto un insieme del bene artistico, poi la

possibilità di attivare dei QR Code con contenuti audio e video, continutiin

multilingue, Lingua Italiana dei Segni e Lingua Internazionale dei Segni, chiunque

avrà la possibilità di avere informazioni ma anche di fare esperienza in questo luogo

straordinario. Come coordinatore nazionale di Giubileo For All, il Giubileo del

2025, sono lieto di poter dire che San Giorgio martire è un po’ il cuore pulsante di

Romanic@mente, che ha visto tante progettualità realizzate e un forte interesse

futuro del terittorio”.



Architetto Odette Nbuyit (ITRIA): “ La mappa rappresenta lo spazio della chiesa

in cui ci incamminiamo, on tutti i punti importanti. La mappa è fatta con icone

intuitive, a rilievo, può essere legibbile da tutti, tattilmente esplorabile. Un prodotto

che tutti possono utilizzare”.



Architetto Luigi Detta: “ Grazie al Master in Architettura Sacra, mi fù assegnata

quale lavoro di tesi e restai alquanto meravigliato davanti a tanto simbolismo

medievale e alle particolari anomalie costruttive presenti in tale Chiesa. Oggi

l’Associazione ha ricostruito in 3D la figura del Bue Alato, di cui mi sono occupato

nella mia tesi. In breve è importante perchè mette in relazione date, gli orientamenti

degli astri, il campanile, e la geometria sacra.La chiesa è immagine di Dio, non solo

realistica ma anche strutturale”.

Particolare interesse proprio per la App, di prossima pubblicazione su piattaforme

Google Play ed Apple Store, che si basa su tecnologia innnovativa e non invasiva.

La realizzazione è stata affidata alla società Big Wave di Cagliari, ed a presentarla il

dott. Carlo Parodo.

“ The Big Wave è tecnologia innovativa.Il nostro obiettivo è portare la tecnologia nei

processi e nelle situazioni per migliorarli e renderli più efficienti, senza stravolgerli.

In questa chiesa sono stati installati, tra esterno ed interno, circa 30 sensori di

prossimità, tecnologia all’avanguardia e non invasiva, il principio si basa su tre

cose: i sensori, una piattaforma digitale, e il nostro cellulare. Scaricando la App sui

nostri dispositivi potremmo fare un percorso intorno e all’interno della Chiesa ed

avere informazioni, riguardo il singolo particolare. Ma non è tutto, mediante la App

si avrà la possibilità di una galleria fotografica, di ascoltare una audio guida, di

leggere la narrazione, e ancora di avere una restituzione in 3D di ogni particolare.

Oltre a poter conservare i contenuti o condividere sui social. La App al momento è

stata realizzata in italiano, inglese e francese, che in automatico rileverà la lingua

del cellulare Un passo importante verso la accessibilità cognitiva e fruizione di un

bene artistico rivolto davvero a tutti”.