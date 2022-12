“Karima&Big Soul Mama Gospel, due nuove date della kermesse “Palcoscenici

Tutto pronto per due nuove date della rassegna concertistica “Palcoscenici: il Molise è di

scena” a cura dell’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo insieme alla Fondazione

Molise Cultura e Palco Reale.

Due appuntamenti interamente dedicati al Natale e alla tradizione musicale natalizia

con “Karima&Big Soul Mama Gospel”, concerto in programma il 16 dicembre alle 20 nella

Chiesa Santissima Annunziata di Riccia e il 17 dicembre nella Chiesa Madre di Bojano alle

20.

Il coro di Latina diretto dal Maestro Roberto del Monte eseguirà brani che andranno

dal gospel classico ai canti di Natale fino ad arrivare al soul e al funky per uno show natalizio

tutto da vivere. Ad accompagnare il gruppo la cantante Karima conosciuta per aver

partecipato alla trasmissione “Amici” e per essersi classificata terza al Festival di Sanremo nel

2009.

Un appuntamento imperdibile, come tutti quelli del cartellone, con un coro che vanta

numerose collaborazioni con artisti di calibro nazionale – come Tiziano Ferro, Luisa Corna,

Ivana Spagna, Fabrizio Frizzi e tanti altri ancora – in giro per tutta la Penisola.

L’ingresso ad entrambi gli appuntamenti è gratuito e non occorre la prenotazione.

Tutti gli eventi sono stati fortemente voluti dall’Assessore alla Cultura e Turismo

Vincenzo Cotugno con lo scopo di dare lustro e valore alla Regione – insieme alla Fondazione

Molise Cultura – e al patrimonio culturale, musicale e paesaggistico che possiede.