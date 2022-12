Cronaca nazionale/ Frontale tra auto e Suv, muore una 32enne

Ancora sangue sulle strade italiane. Tragico e violento incidente nella tarda serata di ieri ad Arsiero (provincia di Vicenza).

In un terribile scontro frontale ha perso la vita, sul colpo, una donna di 32 anni, ferita la mamma.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, mentre la ferita veniva stabilizzata dal personale sanitario per essere trasferita in ospedale a Vicenza.

Illeso il conducente dell’altra autovettura, un suv.

Sul posto anche i carabinieri.

foto di repertorio