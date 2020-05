“Ivo Emergency” ed è il nuovo assistente virtuale presente sul sito internet del Comune di Termoli

E’ un sistema ideato dalla startup voluta dalla Ivo Emergency Srl in collaborazione con Smart City Group. E’ stato realizzato durante l’emergenza Covid-19 ed è a servizio delle amministrazioni comunali e degli enti.

Si tratta in sostanza di una finestra presente sulla home page tramite la quale è possibile ricevere tutte le informazioni sulla pandemia che stiamo vivendo negli ultimi mesi. Un sistema chiaro e di facile utilizzo, è in grado di fornire informazioni precise e dettagliate in tempo reale semplificando la fruizione dei cittadini.

Un sistema attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette, capace di rispondere e fornire risposte in qualsiasi lingua.

E’ in costante aggiornamento in base a tutte le novità dettate dall’emergenza Covid-19.

L’amministrazione comunale, dopo aver ringraziato le due società per l’opportunità che è stata concessa al Comune di Termoli, ha voluto subito cogliere al volo questa opportunità al fine di agevolare anche sul proprio sito web l’afflusso di informazioni utili e attendibili sulla pandemia.

Per consultare “Ivo Emergency” è possibile collegarsi al sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it