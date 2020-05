Piano straordinario per la gestione della fase 2 dell’Emergenza Covid-19, CittadinanzAttiva: la politica rinvia la discussione

Cittadinanzattiva attende l ’ adozione di piani straordinari e misure specifiche per la gestione nella fase 2 Emergenza Covid-19. Molti nodi sono venuti al pettine con l’Emergenza Covid-19, la mancanza di modelli organizzativi non stabiliti, scelte sbagliate degli ultimi anni hanno fatto emergere che INVESTIRE in salute è un investimento indispensabile.

Cittadinanzattiva si chiede come mai al centro del dibattito politico non ci sia la discussione del Piano straordinario per la gestione della cosiddetta fase 2 dell’Emergenza Covid-19. Purtroppo la politica sembra invece interessata a rinviare la discussione e a disattendere quelle che sono le indicazioni del Ministro della Salute.

Proprio per questo disinteresse da parte dei politici, Cittadinanzattiva ha chiesto al Presidente della Regione, al Commissario ad Acta e all’attenzione del Ministro Speranza, l’adozione di un Piano straordinario e misure specifiche per la gestione della fase 2 dell’Emergenza Covid19; restituire l’Ospedale Cardarelli alla sua funzione di Hub Regionale per tutte le cure tempo dipendenti, di individuare l’Ospedale Vietri di Larino quale centro Covid di riferimento regionale, di potenziare il Dipartimento di Prevenzione che punti sul rafforzamento delle reti territoriali, aggiornamento e riqualificazione di tutta la pianta organica per tutti i professionisti della sanità molisana, ulteriore integrazione socio-sanitaria.

Riteniamo che sia un’occasione irripetibile e ci auguriamo che le risorse destinate alla Regione Molise per il sistema sanitario, che non sono poche, siano al più presto impegnate per ridisegnare e rafforzare il SISTEMA sanitario, e per correggere il SISTEMA che risulta diseguale e differenziato in termini di accessibilità ed esigibilità. Ad oggi non siamo ancora a conoscenza del modello organizzativo, ma ci auguriamo che queste ore siano produttive per renderlo pubblico.