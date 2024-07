Italea Molise alla 219ª Festa del Grano di Jelsi: la tre giorni di eventi

In occasione della 219ª Festa del Grano di Jelsi, Italea Molise, in qualità di ente locale designato dal MAECI per la promozione del turismo delle radici, è lieta di annunciare una serie di eventi e attività speciali. Questi eventi sono pensati per accogliere e celebrare i molisani nel mondo, i discendenti e gli oriundi molisani che tornano a casa per riscoprire le tradizioni e le bellezze della nostra amata regione.

Di seguito i dettagli sulla 3 giorni, pensati per riscoprire e celebrare insieme le nostre radici comuni, in occasione di una delle più longeve celebrazioni del nostro territorio.

Giovedì 25 luglio ore 16,00 : Visita al Mufeg e Laboratorio di Decorazione del Grano

­

Italea Molise, in collaborazione con l’ Associazione Comitato Sant’ Anna di Jelsi, offre ai turisti delle radici, la possibilità di partecipare, a un affascinante laboratorio di decorazione del grano. L’ attività include una visita guidata al MUFEG, che svelerà i segreti di questa antica tradizione. Tutti coloro che sono emigrati e che tornano per l’occasione, potranno immergersi in un’attività che combina divertimento, cultura e tradizione. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

Info e iscrizioni

Venerdì 26 luglio ore 11.00 : Diretta Facebook Sfilata dei Carri

In occasione della storica sfilata dei carri, Italea Molise ha previsto una DIRETTA Facebook per permettere anche a chi non sarà presente fisicamente di rivivere questa tradizione. Alle ore 11:00del 26 luglio, ora italiana, la diretta sarà avviata sul canale facebook di Italea Molise.

Link alla diretta