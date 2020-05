In Molise 12 uffici postali temporaneamente rimodulati tornano operativi

Poste Italiane prosegue nel programma di ripristino delle consuete giornate di apertura e degli orari pre Covid negli uffici postali molisani.

A partire da giovedì 14 maggio, 11 uffici postali che avevano temporaneamente rimodulato i giorni di apertura al pubblico, torneranno operativi dal lunedì al sabato. Si tratta delle sedi di Cantalupo nel Sannio, Civitanova del Sannio, Montaquila, Poggio Sannita, Sant’Agapito, Scapoli e Sessano del Molise nella provincia di Isernia e delle sedi di Busso, Oratino, San Giacomo degli Schiavoni e San Giuliano del Sannio nella provincia di Campobasso.

Inoltre, da sabato 16 maggio, l’ufficio postale di Nuova Cliternia, nel comune di Campomarino, ripristina l’apertura nei giorni martedì, giovedì e sabato.

In tutta la regione sono attualmente aperti 155 uffici postali su 167 complessivi (90 nella provincia di Campobasso e 65 nella provincia di Isernia).

Poste Italiane coglie l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

L’Azienda ricorda che in Molise sono operativi 68 ATM Postamat (46nella provincia di Campobasso e22nella provincia di Isernia), disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Ulteriori informazioni sui giorni di apertura, sulle disponibilità orarie degli uffici postali nonché sui servizi offerti sono reperibili sul sito internet www.poste.it.