In farmacia per i bambini 2023: grazie a farmacisti e volontari

Si è conclusa con grande successo e partecipazione la raccolta farmaci per

l’infanzia “In Farmacia per i Bambini 2023”, promossa dalla Fondazione

Francesca Rava.

La Diocesi di Termoli-Larino e la Pastorale della Salute Diocesana, per il

secondo anno consecutivo, ha organizzato e messo in pratica la raccolta nelle

farmacie di Termoli aderenti: Farmacia Le Diomedee, Farmacia Del Molinello

e Farmacia Del Mare.

E’ stata messa in piedi una squadra con la figura dei farmacisti al centro e al loro fianco i volontari della Pastorale della Salute Diocesana, della Cappellania Ospedaliera, del Movimento per la Vita, delle Parrocchie Santa Maria degli Angeli e San Timoteo, della LILT Campobasso e

dell’AVO. In questi giorni si sta procedendo al ritiro degli scatoloni del materiale offerto e successivamente i prodotti verranno classificati e registrati.



“Sono stati raccolti – ha affermato il dott. Giovanni Fabrizio, Direttore della

Commissione Pastorale Salute Diocesana – farmaci pediatrici da banco e

prodotti baby care che verranno consegnati alle famiglie indigenti e bisognose

della nostra diocesi attraverso la Caritas Diocesana e le Parrocchie. Si

ringraziano i Farmacisti, i Volontari delle Associazioni aderenti alla Pastorale

della Salute Diocesana e i loro rispettivi Responsabili per il determinante

contributo al successo della Raccolta dei Farmaci per l’Infanzia 2023”.