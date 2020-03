In entrata e uscita al casello di Termoli dell’autostrada A14 senza giustificato motivo, sanzioni da 533 euro

Sanzioni da 533 euro a diversi automobilisti in entrata e uscita al casello di Termoli dell’autostrada A14 perché usciti dall’abitazione senza giustificato motivo. A elevarle il Commissariato di Termoli, la Polizia stradale e la Guardia di Finanza. Agenti e finanzieri, a sorpresa, questa mattina, hanno fatto scattare controlli a tutti i veicoli tra i quali anche mezzi pesanti.

La Polizia ha riscontrato l’arrivo in zona di diverse cisterne di generi alimentari: pasta, latte e altri alimenti dal Nord Italia, ma anche da Pescara e Foggia. Il loro transito è risultato regolare in quanto ammesso dall’ultimo provvedimento governativo. Non sono stati, invece, giustificati diversi automobilisti multati con verbali da 533 euro ciascuno per la violazione dell’ultimo decreto del Governo Conte inerente le restrizioni decise in piena emergenza coronavirus