“Bioedilizia: I Moderni Edifici in Legno”- formati con noi on line

Il legno: dal più antico materiale da costruzione nuove soluzioni per le costruzione di domani

Docente: Michele Zulini – tecnico settore costruzioni in legno

Con questo corso online su “Bioedilizia: I Moderni Edifici in legno”, vogliamo introdurti al mondo delle costruzioni in legno illustrandoti le proprietà, le caratteristiche del materiale e le tecnologie costruttive.

Perchè scegliere questo corso?

Il corso “Bioedilizia: I Moderni Edifici in legno” si rivolge sia a studenti in discipline tecniche che vogliono approfondire il tema delle costruzioni in legno, sia a professionisti che si vogliono approcciare per la prima volta al materiale per conoscerne le proprietà, le caratteristiche, le sue potenzialità ma anche le possibili problematiche se non correttamente impiegato. Il corso pone le basi per un corretto utilizzo del legno nelle costruzioni al fine di evitare i più comuni errori progettuali che nei casi più gravi possono pregiudicare la durabilità del materiale e portare al degrado dell’opera di costruzione in legno. Infatti sono proprio gli errori progettuali dovuti alla mancanza di una appropriata conoscenza del materiale ad essere tra le principali cause di degrado di una costruzione in legno. Molte sono infatti le antiche costruzioni in legno che sono giunte ancora integre fino ai giorni nostri; dalle pagode giapponesi alle antiche chiese norvegesi, questo proprio grazie alla conoscenza del materiale e alle sapienti tecniche costruttive che lo rendono ancora oggi un materiale da costruzione estremamente moderno che grazie ai progressi della tecnologia non teme il confronto con i tradizionali materiali da costruzione. Il corso “Bioedilizia: I Moderni Edifici in legno” è un primo passo verso l’affascinante mondo del legno e vuole rappresentare il punto di partenza per approfondire le varie tematiche trattate.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Bioedilizia: I Moderni Edifici in legno” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

A conoscere le proprietà e le caratteristiche della materia prima legno;

Ad applicare le norme di classificazione del legno per uso strutturale ;

; I prodotti da costruzione in legno e la normativa vigente;

Le tecnologie costruttive dei moderni edifici in legno;

Il comportamento degli edifici in legno in tema di sostenibilità, resistenza al fuoco e al sisma.

Programma del Corso