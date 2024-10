I Tre Moschettieri presentato a Roma: “Un grande musical che stupirà il pubblico”, debutto ad Isernia

E’ uno degli spettacoli più attesi dell’anno in Italia ed è una delle

produzioni più imponenti. E’ stato presentato a Roma con una

conferenza stampa “I Tre Moschettieri”, musical che debutterà in

anteprima assoluta il prossimo 2 novembre all’Auditorium di Isernia

per andare poi in scena nelle principali città italiane fino a

primavera. Dalla prossima settimana tutto il cast, oltre 50 persone,

sarà in Molise per le ultime prove prima del debutto.

E’ una storia di amicizia raccontata da amici veri anche nella vita,

l’intreccio di prosa, canto e danza che porta in scena il capolavoro

di Alexandre Dumas, una vicenda di passioni, onore, vendetta che

vuole appassionare il pubblico e rappresentare il trampolino di

lancio per i nuovi talenti dello spettacolo. Il musical pop è composto

da Giò Di Tonno con la direzione artistica e la regia di Giuliano

Peparini. Prodotta con un budget che sfiora il milione di euro da

Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’ Abruzzo diretto da Giorgio

Pasotti, la versione musicale del classico della letteratura vede sul

palcoscenico accanto a Di Tonno nel ruolo di Athos, Vittorio

Matteucci nei panni di Porthos e Graziano Galatone in quelli di

Aramis.

Nei momenti corali in scena si muoveranno trenta persone sulla

colonna sonora di 40 brani – che nei prossimi mesi uscirà in doppio

album – scritta da Giò di Tonno con Giancarlo de Maria per gli

arrangiamenti e le orchestrazioni. Per il cantante e attore, che

proprio alla messa in scena italiana nel 2002 di Notre Dame de

Paris di Victor Hugo con la musica di Riccardo Cocciante deve la

svolta della sua carriera, I Tre Moschettieri “segnano l’inizio di una

nuova vita artistica che mi vedrà sempre più impegnato come

compositore. Ho messo tutto me stesso in questo progetto e sono

felice di portare in scena la storia di amicizia più celebre della

letteratura con alcuni amici veri, a cominciare da Vittorio Matteucci

e Graziano Galatone con cui ho già condiviso tante avventure”. Un

ruolo particolare ha occupato Renzo Musumeci Greco, storico

maestro d’ armi, che ha lavorato a lungo per preparare e rendere

credibili gli artisti nei duelli e gli incroci di spade. Proprio a lui si

deve l’input per il musical. “Nel 2010 eravamo impegnati nei

Promessi Sposi – ha raccontato il compositore -. Con Vittorio e

Graziano giocavamo dietro le quinte e Renzo ci ha detto: ‘Siete tre

moschettieri, non sarebbe una idea? mettendomi la pulce nell’

orecchio. Ci siamo dedicati i primi due anni a scrivere lo spettacolo

che per motivi vari è stato accantonato. Lo abbiamo ripreso l’ anno

scorso. Ho puntato su una scrittura pop, diretta e con melodie

orecchiabili che fanno subito presa. Sono convinto che stupiremo il

pubblico”. I biglietti per assistere alla prima dello spettacolo a

Isernia sono in vendita su Ciaotickets e Ticketone.