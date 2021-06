Gruppo Terminus/ Su Informamolise una vetrina per le aziende agrituristiche molisane

Il turismo molisano ha voglia e necessità di ripartire e le premesse per la ripresa ci sono, data la nota qualità ambientale della regione, il rispetto delle tradizioni gastronomiche e sociali, la cultura dell’accoglienza, che stanno mettendo in luce un territorio prima poco conosciuto, ma che adesso è apprezzato e trova ‘testimonial’ d’eccezione sempre più numerosi.

Proprio per questi motivi il turismo e in particolare l’agriturismo, si presenta in prospettiva come primario canale di sbocco economico e lavorativo soprattutto per le giovani generazioni che, proponendo progetti costruttivi di sviluppo sostenibile del territorio, avranno la possibilità di creare una base occupazionale certa e scongiurare il rischio di nuove ondate migratorie e del depauperamento soprattutto dei piccoli paesi e delle zone interne al Molise.

Il Gruppo Terminus, da anni al fianco delle aziende dinamiche e propositive e, tramite la testata Settimanale del Molise/Informamolise, sempre presente e disponibile nello sforzo di valorizzazione del territorio regionale, metterà a disposizione di aziende agrituristiche consolidate o di nuova costituzione , nell’ambito di un progetto di comunicazione, spazi appositi per presentarsi alla vasta utenza disponibile nel mercato, con il supporto di testi e foto in forma autogestita; si tratta di creare una vetrina delle eccellenze molisane e dare loro la possibilità di ampliare ulteriormente il mercato di riferimento, creando nuova ipotetica clientela.

Le aziende interessate potranno contattare la redazione telefonando al numero 0874-98926 oppure inviando mail al seguente indirizzo: [email protected]